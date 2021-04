Carlos Moya a répondu à 3 ques­tions clés posées par notre consoeur de l’Equipe présente à Barcelone. On peut donc lire ce matin dans notre quoti­dien préféré que le coach de Rafael Nadal n’est pas dans une urgence absolue et que l’es­sen­tiel reste bien sur l’état de forme qu’il faut atteindre pour Roland Garros, quel que soit fina­le­ment les résul­tats acquis précédemment.

« Ces deux mois consti­tuent la plus impor­tante période de l’année pour lui. Le but, c’est Roland Garros. Pour être là‐bas en étant tota­le­ment en confiance, il faut qu’il gagne des matchs, qu’il joue bien, qu’il se sente bien préparé. Le premier tournoi ne s’est pas passé comme on le voulait mais il est bien entraîné et on pense arriver en ayant fait tout ce qu’on pouvait pour qu’il soit à son meilleur », a déclaré à notre quoti­dien préféré Carlos Moya.