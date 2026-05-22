Alors que Gaël Monfils s’apprête à disputer son ultime Roland‐Garros, avec un premier tour face à Hugo Gaston, Caroline Garcia a rendu magnifique hommage à son compatriote.
@Gael_Monfils , quelle carrière.— Caroline Garcia (@CaroGarcia) May 22, 2026
Tu as été la preuve vivante que le tennis n’a jamais été seulement une histoire de Grands Chelems, de classement ou de chiffres sur un palmarès.
Bien sûr, tu as été un compétiteur incroyable. Tu as accompli des choses dont la plupart des joueurs… pic.twitter.com/Jgybems740
« Gaël, quelle carrière. Tu as été la preuve vivante que le tennis n’a jamais été seulement une histoire de Grands Chelems, de classement ou de chiffres sur un palmarès. Bien sûr, tu as été un compétiteur incroyable. Tu as accompli des choses dont la plupart des joueurs ne peuvent que rêver. Mais ce dont les gens se souviendront le plus, c’est quelque chose d’encore plus grand : ta joie, ton énergie, ton amour du jeu, ton dévouement, et le lien unique que tu as créé avec les fans et avec nous tous, les joueurs (et anciens joueurs). Et ceux d’entre nous qui ont eu la chance de te connaître seront toujours reconnaissants d’avoir eu en toi un grand ami : toujours disponible pour aider, soutenir et donner des conseils. Cette semaine sera forcément pleine d’émotion. Profite‐en, vis pleinement le moment présent, et connecte‐toi avec le public de cette manière si spéciale que toi seul connais. Sois fier de tout ce que tu as accompli. Le tennis fera toujours partie intégrante de ton histoire, mais je sais aussi que l’avenir est radieux. Il y aura de nouveaux projets, de nouveaux défis, et te connaissant, beaucoup de fun en chemin. Je te souhaite un magnifique dernier Roland‐Garros. Ton amie, Caro P.S. Quel show hier soir. Dommage que mon ventre ne m’ait pas permis d’être sur le court ! »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 18:10