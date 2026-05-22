Alors que Gaël Monfils s’ap­prête à disputer son ultime Roland‐Garros, avec un premier tour face à Hugo Gaston, Caroline Garcia a rendu magni­fique hommage à son compatriote.

@Gael_Monfils , quelle carrière.

Tu as été la preuve vivante que le tennis n’a jamais été seule­ment une histoire de Grands Chelems, de clas­se­ment ou de chiffres sur un palmarès.

Bien sûr, tu as été un compé­ti­teur incroyable. Tu as accompli des choses dont la plupart des joueurs… pic.twitter.com/Jgybems740 — Caroline Garcia (@CaroGarcia) May 22, 2026

« Gaël, quelle carrière. Tu as été la preuve vivante que le tennis n’a jamais été seule­ment une histoire de Grands Chelems, de clas­se­ment ou de chiffres sur un palmarès. Bien sûr, tu as été un compé­ti­teur incroyable. Tu as accompli des choses dont la plupart des joueurs ne peuvent que rêver. Mais ce dont les gens se souvien­dront le plus, c’est quelque chose d’encore plus grand : ta joie, ton énergie, ton amour du jeu, ton dévoue­ment, et le lien unique que tu as créé avec les fans et avec nous tous, les joueurs (et anciens joueurs). Et ceux d’entre nous qui ont eu la chance de te connaître seront toujours recon­nais­sants d’avoir eu en toi un grand ami : toujours dispo­nible pour aider, soutenir et donner des conseils. Cette semaine sera forcé­ment pleine d’émotion. Profite‐en, vis plei­ne­ment le moment présent, et connecte‐toi avec le public de cette manière si spéciale que toi seul connais. Sois fier de tout ce que tu as accompli. Le tennis fera toujours partie inté­grante de ton histoire, mais je sais aussi que l’avenir est radieux. Il y aura de nouveaux projets, de nouveaux défis, et te connais­sant, beau­coup de fun en chemin. Je te souhaite un magni­fique dernier Roland‐Garros. Ton amie, Caro P.S. Quel show hier soir. Dommage que mon ventre ne m’ait pas permis d’être sur le court ! »