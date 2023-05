Lors du media day ce vendredi porte d’Auteuil, un jour­na­liste a demandé à Caroline Garcia de comparer un poten­tiel sacre à Roland‐Garros avec une médaille d’or dans un an aux Jeux Olympiques de Paris.

« Gagner un Grand Chelem et gagner à Roland‐Garros, c’est tout en haut de la liste forcé­ment. Pour tout joueur, mais pour un joueur ou une joueuse fran­çaise d’au­tant plus. Les Jeux Olympiques, c’est quelque chose qui parle à tout le monde, en dehors de simple­ment les passionnés de tennis. Tout le monde suit les Jeux Olympiques même s’ils n’aiment pas spécia­le­ment le sport. Cela résonne énor­mé­ment. Après les Jeux Olympiques dans ton propre pays, c’est hyper rare d’avoir cette oppor­tu­nité. C’est diffé­rent, tu ne peux pas comparer ces 2 choses extra­or­di­naires, tu joues pour ton pays, tu joues pour toi, etc. »

Pour rappel, la Française, numéro 5 mondiale et seule tête de série fran­çaise du tournoi, fera son entrée en lice contre la Chinoise Xiyu Wang (62e).