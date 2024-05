Éliminée dès le deuxième tour sur les WTA 1000 de Madrid et Rome, Caroline Garcia réalise pour le moment une saison sur terre battue sans relief avant ses débuts à Roland‐Garros où elle sera opposée à une joueuse issue des qualifications.

De passage ce vendredi en confé­rence de presse d’avant tournoi, la 23e joueuse mondiale s’est pour­tant montrée plutôt confiante.

« Non, c’est ça ! Après, forcé­ment, quand tu joues un tournoi du Grand Chelem, tu sais ce qu’il y a au bout des deux semaines. Par rapport à mon début de saison et mon histo­rique, je sais que mon niveau peut me permettre de battre n’im­porte quelle joueuse. Est‐ce que je suis capable de le produire sur deux semaines ? C’est un point d’in­ter­ro­ga­tion par rapport aux derniers résul­tats. Je ne vais pas dire que je suis favo­rite, c’est sûr, mais est‐ce que je crois en mes chances ? Oui. »