Pablo Carreno‐Busta n’était qu’à un petit set d’une qualification en quarts de finale de Grand Chelem, une première depuis presque six ans.
Mais malgré une avance de deux manches, l’Espagnol de 34 ans est tombé sur un os, en la personne de son jeune compatriote, Rafael Jodar, révélation de cette saison sur terre battue.
De passage en conférence de presse, l’actuel 89e joueur mondial n’a pas tari d’éloges au sujet du futur adversaire d’Alexander Zverev.
« Il pourra très bientôt rivaliser avec Carlos et Jannik. Je ne sais pas s’il en est capable dès maintenant, mais il le sera très bientôt. Il a 19 ans, c’est sa première année sur le circuit, il a encore une grande marge de progression. »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 19:36