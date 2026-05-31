Pablo Carreno‐Busta n’était qu’à un petit set d’une quali­fi­ca­tion en quarts de finale de Grand Chelem, une première depuis presque six ans.

Mais malgré une avance de deux manches, l’Espagnol de 34 ans est tombé sur un os, en la personne de son jeune compa­triote, Rafael Jodar, révé­la­tion de cette saison sur terre battue.

De passage en confé­rence de presse, l’ac­tuel 89e joueur mondial n’a pas tari d’éloges au sujet du futur adver­saire d’Alexander Zverev.

« Il pourra très bientôt riva­liser avec Carlos et Jannik. Je ne sais pas s’il en est capable dès main­te­nant, mais il le sera très bientôt. Il a 19 ans, c’est sa première année sur le circuit, il a encore une grande marge de progression. »