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Carreno‐Busta après sa défaite contre Rafael Jodar : « Il pourra très bientôt riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner »

Par
Thomas S
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Pablo Carreno‐Busta n’était qu’à un petit set d’une quali­fi­ca­tion en quarts de finale de Grand Chelem, une première depuis presque six ans. 

Mais malgré une avance de deux manches, l’Espagnol de 34 ans est tombé sur un os, en la personne de son jeune compa­triote, Rafael Jodar, révé­la­tion de cette saison sur terre battue.

De passage en confé­rence de presse, l’ac­tuel 89e joueur mondial n’a pas tari d’éloges au sujet du futur adver­saire d’Alexander Zverev. 

« Il pourra très bientôt riva­liser avec Carlos et Jannik. Je ne sais pas s’il en est capable dès main­te­nant, mais il le sera très bientôt. Il a 19 ans, c’est sa première année sur le circuit, il a encore une grande marge de progression. »

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 19:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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