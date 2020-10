Le quart de finale entre Novak Djokovic et Pablo Carreno Busta sera forcément très symbolique après le « drame » de l’US Open. L’Espagnol a tenu à relativiser la porté de tout ça lors de sa conférence de presse : « C’est juste un match de plus contre le numéro 1 mondial. Il a gagné à Rome il y a 2 semaines, il gagne tous ses matchs ici à Paris, il ne gagne pas facilement, mais avec une certaine aisance. Et donc, ce sera un match extrêmement difficile. Je pense qu’il est prêt pour cette confrontation. Pour ce qui est de ce qui s’est passé à New-York, tout le monde sait ce qui s’est passé, mais ça, c’est un autre match, une autre bataille. Et je suis certain qu’il sera prêt. Je ferai de mon mieux pour le battre. Je vais essayer de faire un bon match. Je vais essayer de le mener au score et de me battre pour tous les points. J’essaierai de saisir toutes les ouvertures qui s’offrent à moi »