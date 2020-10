Pablo Carreno Busta et Novak Djokovic se retrouvent ce mercredi en quart de finale après la disqualification du Serbe lors de leur huitième à l’US Open. L’Espagnol est revenu sur ce moment en défendant son adversaire.

« Je crois que Novak est un excellent joueur, et que c’est également quelqu’un de bien. Nous devons garder notre calme mais ce n’est pas toujours facile. Je pense que c’est juste une erreur qu’il a commise, a affirmé Pablo en conférence de presse, avant de se projeter sur le match. Je vais simplement me concentrer sur mon jeu. Je vais essayer de faire un bon match. Je vais essayer de le mener au score et de me battre pour tous les points. J’essaierai de saisir toutes les ouvertures qui s’offrent à moi »