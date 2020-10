Si Pablo Carreno Busta était un peu amer après sa défaite face à Novak Djokovic, il n’a pas oublié dire à quel point il était impressionné par lui mais aussi Rafael Nadal. Il souligne une différence entre lui et les deux premiers joueurs mondiaux.

« La différence avec Nadal et Djokovic, c’est qu’ils jouent à ce niveau tous les jours, pendant des semaines, année après année. Je crois que c’est là, la différence, par rapport aux autres joueurs. Nous, les autres joueurs, on peut jouer à un bon niveau, mais pas tenir sur 5 heures, ou 3 semaines de suite. En tout cas, pas moi. Et ce n’est pas que moi, les autres joueurs non plus », a expliqué le joueur espagnol en conférence de presse.