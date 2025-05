En confé­rence de presse d’avant‐tournoi à Roland‐Garros, où il affron­tera le qualifié et expé­ri­menté espa­gnol Albert Ramos‐Vinolas, Casper Ruud a été inter­rogé sur la manière dont il a encaissé sa très lourde défaite contre Jannik Sinner en quarts de finale à Rome le 15 mai dernier (6−0, 6–1). Et le 7e mondial a répondu avec honnêteté.

« Après ce match, j’ai pris quelques jours de repos. Je suis allé en Norvège, j’ai profité du beau temps, j’ai joué au golf et je me suis entraîné avec des gars qui ne jouent pas au niveau de Jannik, ce qui m’a permis de marquer des points. Vendredi, je me suis entraîné avec Jannik ici et nous avons joué un set. Au bout de 15 minutes, il menait 4–0. J’ai pensé que c’était exagéré, puis j’ai réussi à gagner quelques jeux. Je ne sais pas, je pense qu’on ne le perçoit pas comme un spécia­liste de la terre battue parce qu’il est capable de jouer aussi bien sur toutes les surfaces sans trop varier son jeu. La puis­sance qu’il imprime à ses coups défen­sifs est essen­tielle pour bien jouer sur terre battue, je pense qu’il ne perdra pas beau­coup de matchs sur cette surface »,