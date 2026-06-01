Evidemment, tout le monde attendait avec impatience la réaction de Casper Ruud au sujet de la fameuse balle de Fonseca jugée bonne alors qu’elle était faute selon l’arbitrage électronique. Un point d’autant plus important qu’il s’agissait d’une balle de set pour le Norvégien.
Mais Casper est un « seigneur » et là où d’autres auraient retourné la table, lui se contente d’être très pragmatique : « Il y a eu une balle de set dans le deuxième, voire deux. Son coup droit était limite, il aurait pu être dedans ou dehors. L’arbitre l’a jugé bonne. Si j’avais gagné ce set, j’aurais peut‐être mené 2–1 au lieu d’être mené 2–1. Au lieu de 0–2, on aurait été à égalité 1–1. C’est donc forcément malheureux, dans ma situation »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 07:40