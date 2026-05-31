Actuellement engagé dans un sacré bras de fer avec Joao Fonseca en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Casper Ruud s’est agacé lors d’un chan­ge­ment de côté.

Manifestement gêné par les panneaux publi­ci­taires situés devant les juges de ligne en fond de court du Philippe‐Chatrier, le Norvégien a pesté : « Ces putains de spon­sors sont plus impor­tants que la santé des joueurs. »

Le double fina­liste Porte d’Auteuil n’est pas le premier joueur à pointer du doigt ces fameux panneaux, qui peuvent s’avérer vrai­ment dange­reux comme en atteste la lourde chute d’une joueuse en double il y a quelques jours (voir ci‐dessous).

I stand with Katie.



5 inci­dents in 5 days. I left the court with 2 stitches and a bruised knee. Thankfully, it wasn’t worse.



Do we really have to wait until a player is seriously injured before these court­side boards are removed ?



Player safety must come first.#roland­garros https://t.co/k7kXCxHAuc pic.twitter.com/sx749V1R5r — Zeynep Sonmez (@ZeynepSonmez__) May 29, 2026

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