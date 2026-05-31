Actuellement engagé dans un sacré bras de fer avec Joao Fonseca en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Casper Ruud s’est agacé lors d’un changement de côté.
Manifestement gêné par les panneaux publicitaires situés devant les juges de ligne en fond de court du Philippe‐Chatrier, le Norvégien a pesté : « La santé des joueurs est plus importante que ces putains de sponsors. »
Le double finaliste Porte d’Auteuil n’est pas le premier joueur à pointer du doigt ces fameux panneaux, qui peuvent s’avérer vraiment dangereux comme en atteste la lourde chute d’une joueuse en double il y a quelques jours (voir ci‐dessous).
I stand with Katie.— Zeynep Sonmez (@ZeynepSonmez__) May 29, 2026
5 incidents in 5 days. I left the court with 2 stitches and a bruised knee. Thankfully, it wasn’t worse.
Do we really have to wait until a player is seriously injured before these courtside boards are removed ?
Player safety must come first.#rolandgarros https://t.co/k7kXCxHAuc pic.twitter.com/sx749V1R5r
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Publié le dimanche 31 mai 2026 à 21:25