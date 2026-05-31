Accueil Roland Garros

Casper Ruud pendant son duel contre Joao Fonseca : « La santé des joueurs est plus impor­tante que ces putains de sponsors »

Par
Thomas S
-
110
Tennis - Rome 2025 -

Actuellement engagé dans un sacré bras de fer avec Joao Fonseca en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Casper Ruud s’est agacé lors d’un chan­ge­ment de côté.

Manifestement gêné par les panneaux publi­ci­taires situés devant les juges de ligne en fond de court du Philippe‐Chatrier, le Norvégien a pesté : « La santé des joueurs est plus impor­tante que ces putains de sponsors. »

Le double fina­liste Porte d’Auteuil n’est pas le premier joueur à pointer du doigt ces fameux panneaux, qui peuvent s’avérer vrai­ment dange­reux comme en atteste la lourde chute d’une joueuse en double il y a quelques jours (voir ci‐dessous).

.

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 21:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥