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Casper Ruud, sur les défaites de Sinner et Djokovic : « C’est assez rafraî­chis­sant ce tournoi, de se dire qu’il y aura un nouveau cham­pion de Grand Chelem le week‐end prochain »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Rome 2025 -

Il est diffi­cile d’être plus fair play que Casper Ruud. Hier, assez tard, après sa victoire épique face à Tommy Paul en 5 sets, il a répondu tran­quille­ment aux ques­tions des médias encore présents sur le site. Avec trois finales à son actif en tournoi du Grand Chelem, il semble être le plus armé pour aller loin dans cette edition 2026 assez particulière.

« C’est assez rafraî­chis­sant ce tournoi, de se dire qu’il y aura un nouveau cham­pion de Grand Chelem le week‐end prochain. Tout le monde le sait ! Je sais que Jannik était l’un des deux grands favoris. Jannik et Novak étaient les deux grands favoris, et Jannik était le favori. Je vais essayer d’uti­liser mon expé­rience en Grand chelem pour en tirer des avan­tages et voir où cela me mène. Nous avons de jeunes talents sur le circuit, comme Joao, qui a déjà battu des joueurs de tout premier rang au cours de sa carrière, il sait comment s’y prendre. Aujourd’hui, c’est sans doute la plus grande victoire de sa carrière. Nous sommes dans la même posi­tion : on a été mené de deux sets, on est revenu, on a eu des matchs qui ont été longs. On va voir ce que ça donnera. Il y aura une bataille, j’en suis sûr, c’est vrai­ment quel­qu’un de très sympa. Je suis sûr que le match sera super »

Publié le samedi 30 mai 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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