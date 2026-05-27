Lors d’une inter­view accordée à Eurosport à Roland‐Garros, où il a perdu deux fois en finale (en 2022 face à Rafael Nadal et en 2023 contre Novak Djokovic), Casper Ruud a évoqué sa nouvelle vie de papa depuis le début d’année, mais aussi la présence de plus en plus impor­tante de joueurs parents sur le circuit.

Question : « Les joueurs prolongent leur carrière beau­coup plus long­temps qu’il y a 20 ou 30 ans et, méca­ni­que­ment, il y a de plus en plus de pères de famille sur le circuit. Est‐ce un sujet que vous abordez entre vous ? Est‐ce que vous en avez parlé, par exemple, avec quel­qu’un comme Gaël Monfils ou Novak Djokovic ?«

Casper Ruud : « Oui, j’en ai parlé un peu avec Gaël, parce qu’ils ont eu une petite fille (avec Elina Svitolina, NDLR), eux aussi, il n’y a pas si long­temps. Il m’a dit que c’était formi­dable et que, plus tard, elle serait sans doute la petite fille à son papa (rires). C’est vrai qu’il y a pas mal de joueurs qui ont aussi des enfants, certains voyagent avec eux. (Lorenzo) Musetti est un jeune papa, Sasha (Zverev) a une fille, et moi aussi main­te­nant. On commence à en voir de plus en plus sur le circuit, oui. »