Lors d’une interview accordée à Eurosport à Roland‐Garros, où il a perdu deux fois en finale (en 2022 face à Rafael Nadal et en 2023 contre Novak Djokovic), Casper Ruud a évoqué sa nouvelle vie de papa depuis le début d’année, mais aussi la présence de plus en plus importante de joueurs parents sur le circuit.
Question : « Les joueurs prolongent leur carrière beaucoup plus longtemps qu’il y a 20 ou 30 ans et, mécaniquement, il y a de plus en plus de pères de famille sur le circuit. Est‐ce un sujet que vous abordez entre vous ? Est‐ce que vous en avez parlé, par exemple, avec quelqu’un comme Gaël Monfils ou Novak Djokovic ?«
Casper Ruud : « Oui, j’en ai parlé un peu avec Gaël, parce qu’ils ont eu une petite fille (avec Elina Svitolina, NDLR), eux aussi, il n’y a pas si longtemps. Il m’a dit que c’était formidable et que, plus tard, elle serait sans doute la petite fille à son papa (rires). C’est vrai qu’il y a pas mal de joueurs qui ont aussi des enfants, certains voyagent avec eux. (Lorenzo) Musetti est un jeune papa, Sasha (Zverev) a une fille, et moi aussi maintenant. On commence à en voir de plus en plus sur le circuit, oui. »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 14:20