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Casper Ruud sur sa nouvelle vie : « J’ai parlé un peu avec Gaël Monfils, qui a une petite fille avec Elina Svitolina. Il m’a dit que c’était formidable »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à Eurosport à Roland‐Garros, où il a perdu deux fois en finale (en 2022 face à Rafael Nadal et en 2023 contre Novak Djokovic), Casper Ruud a évoqué sa nouvelle vie de papa depuis le début d’année, mais aussi la présence de plus en plus impor­tante de joueurs parents sur le circuit.

Question : « Les joueurs prolongent leur carrière beau­coup plus long­temps qu’il y a 20 ou 30 ans et, méca­ni­que­ment, il y a de plus en plus de pères de famille sur le circuit. Est‐ce un sujet que vous abordez entre vous ? Est‐ce que vous en avez parlé, par exemple, avec quel­qu’un comme Gaël Monfils ou Novak Djokovic ?« 
Casper Ruud : « Oui, j’en ai parlé un peu avec Gaël, parce qu’ils ont eu une petite fille (avec Elina Svitolina, NDLR), eux aussi, il n’y a pas si long­temps. Il m’a dit que c’était formi­dable et que, plus tard, elle serait sans doute la petite fille à son papa (rires). C’est vrai qu’il y a pas mal de joueurs qui ont aussi des enfants, certains voyagent avec eux. (Lorenzo) Musetti est un jeune papa, Sasha (Zverev) a une fille, et moi aussi main­te­nant. On commence à en voir de plus en plus sur le circuit, oui. »

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 14:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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