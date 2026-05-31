Alors que le duel entre Casper Ruud et Joao Fonseca, comptant pour les huitièmes de finale de Roland‐Garros tient toutes ses promesses, le Norvégien, qui s’est procuré trois balles de set dans la deuxième manche, a, selon le hawk‐eye, qui s’est pas en vigueur sur le tournoi mais disponible sur Prime Video, été victime d’une erreur d’arbitrage.
D’abord annoncée faute, puis déjugée par l’arbitre, la balle, sortie d’un coup droit du Brésilien, était quelques centimètres derrière d’après l’image ci‐dessous.
I’ll never bet this French open shit again 2026 and you refuse to use technology to call in/out. Set point for Ruud and they call this in then he loses the set pic.twitter.com/LJ8LWx2Yln— comedy police (@defexe) May 31, 2026
Une situation qui va encore relancer le débat sur l’utilisation de l’arbitrage vidéo sur le Grand Chelem parisien, qui refuse pour le moment d’abandonner l’humain et les fameux juges de lignes. Mais jusqu’à quand ?
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 22:59