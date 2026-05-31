Alors que le duel entre Casper Ruud et Joao Fonseca, comp­tant pour les huitièmes de finale de Roland‐Garros tient toutes ses promesses, le Norvégien, qui s’est procuré trois balles de set dans la deuxième manche, a, selon le hawk‐eye, qui s’est pas en vigueur sur le tournoi mais dispo­nible sur Prime Video, été victime d’une erreur d’arbitrage.

D’abord annoncée faute, puis déjugée par l’ar­bitre, la balle, sortie d’un coup droit du Brésilien, était quelques centi­mètres derrière d’après l’image ci‐dessous.

I’ll never bet this French open shit again 2026 and you refuse to use tech­no­logy to call in/out. Set point for Ruud and they call this in then he loses the set pic.twitter.com/LJ8LWx2Yln — comedy police (@defexe) May 31, 2026

Une situa­tion qui va encore relancer le débat sur l’uti­li­sa­tion de l’ar­bi­trage vidéo sur le Grand Chelem pari­sien, qui refuse pour le moment d’aban­donner l’hu­main et les fameux juges de lignes. Mais jusqu’à quand ?