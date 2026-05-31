Accueil Roland Garros

Casper Ruud victime d’une terrible erreur d’ar­bi­trage contre Joao Fonseca selon la vidéo

Par
Thomas S
-
2321

Alors que le duel entre Casper Ruud et Joao Fonseca, comp­tant pour les huitièmes de finale de Roland‐Garros, tient toutes ses promesses, le Norvégien, qui s’est procuré trois balles de set dans la deuxième manche, a, selon le hawk‐eye (qui n’est pas en vigueur sur le tournoi mais dispo­nible sur Prime Video), été victime d’une erreur d’ar­bi­trage à un moment déterminant. 

D’abord annoncée faute, puis déjugée par l’ar­bitre, la balle venant d’un coup droit du Brésilien était quelques centi­mètres derrière la ligne de fond d’après l’image ci‐dessous. Selon la vidéo, Ruud aurait donc dû remporter le set et recoller à une manche partout. Au lieu de cela, il est désor­mais mené deux manches à rien.

Une situa­tion qui va encore relancer le débat sur l’uti­li­sa­tion de l’ar­bi­trage vidéo sur le Grand Chelem pari­sien, qui refuse pour le moment d’aban­donner l’hu­main et les fameux juges de lignes. Mais jusqu’à quand ?

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 22:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥