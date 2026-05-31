Alors que le duel entre Casper Ruud et Joao Fonseca, comp­tant pour les huitièmes de finale de Roland‐Garros, tient toutes ses promesses, le Norvégien, qui s’est procuré trois balles de set dans la deuxième manche, a, selon le hawk‐eye (qui n’est pas en vigueur sur le tournoi mais dispo­nible sur Prime Video), été victime d’une erreur d’ar­bi­trage à un moment déterminant.

D’abord annoncée faute, puis déjugée par l’ar­bitre, la balle venant d’un coup droit du Brésilien était quelques centi­mètres derrière la ligne de fond d’après l’image ci‐dessous. Selon la vidéo, Ruud aurait donc dû remporter le set et recoller à une manche partout. Au lieu de cela, il est désor­mais mené deux manches à rien.

I’ll never bet this French open shit again 2026 and you refuse to use tech­no­logy to call in/out. Set point for Ruud and they call this in then he loses the set pic.twitter.com/LJ8LWx2Yln — comedy police (@defexe) May 31, 2026

Une situa­tion qui va encore relancer le débat sur l’uti­li­sa­tion de l’ar­bi­trage vidéo sur le Grand Chelem pari­sien, qui refuse pour le moment d’aban­donner l’hu­main et les fameux juges de lignes. Mais jusqu’à quand ?