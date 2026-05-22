Difficile de résumer la soirée proposée par Gaël Monfils qui a fait plus que tenir ses promesses.
Maitre de cérémonie incroyable, Gaël a encore prouvé qu’il était un joueur à part aimé par ses collègues et dont la carrière aura été marquée par l’émotion.
Pour résumer le tout on a choisi de vous proposer l’entrée des joueurs qui ont participé car elle résume parfaitement le personnage, chapeau l’artiste.
Nadie se quiso perder la despedida de Gael Monfils.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 21, 2026
Uno de los tipos más queridos en el mundo del tenis.
❤️🥹pic.twitter.com/18cFflEZPQ
Gael est unique et le restera.…
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 09:40