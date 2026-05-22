Difficile de résumer la soirée proposée par Gaël Monfils qui a fait plus que tenir ses promesses.

Maitre de céré­monie incroyable, Gaël a encore prouvé qu’il était un joueur à part aimé par ses collègues et dont la carrière aura été marquée par l’émotion.

Pour résumer le tout on a choisi de vous proposer l’en­trée des joueurs qui ont parti­cipé car elle résume parfai­te­ment le person­nage, chapeau l’artiste.

Nadie se quiso perder la despe­dida de Gael Monfils.



Uno de los tipos más queridos en el mundo del tenis.



❤️🥹pic.twitter.com/18cFflEZPQ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 21, 2026

Gael est unique et le restera.…