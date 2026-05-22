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Casting de fou, ambiance de dingo, la « Monf » ce sera toujours du grand spec­tacle et de l’émotion…

Par
Laurent Trupiano
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Difficile de résumer la soirée proposée par Gaël Monfils qui a fait plus que tenir ses promesses. 

Maitre de céré­monie incroyable, Gaël a encore prouvé qu’il était un joueur à part aimé par ses collègues et dont la carrière aura été marquée par l’émotion. 

Pour résumer le tout on a choisi de vous proposer l’en­trée des joueurs qui ont parti­cipé car elle résume parfai­te­ment le person­nage, chapeau l’artiste.

Gael est unique et le restera.…

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 09:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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