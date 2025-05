Touché physi­que­ment et au bord du K.O. contre Jaume Munar au deuxième tour de Roland‐Garros ce jeudi, Arthur Fils s’en est sorti en cinq sets.

Après avoir déclaré s’être inspiré de Gaël Monfils, le numéro 1 fran­çais a vite retrouvé son père, qu’il a pris dans ses bras.

« Tu veux me tuer », semble glisser Jean‐Philippe Fils avec le sourire.

Heartfelt moment between a father and his son ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/sFGZ1rFdFt