Ce que tout le monde redoutait est arrivé avec le forfait d’Arthur Fils, impressionnant depuis son retour de sa grave blessure au dos mais contraint à l’abandon à Rome il y a deux semaines.
Lors de l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a tiré la sonnette d’alarme en dénonçant la cadence infernale du calendrier.
😟 « Ce qui m’inquiète chez Fils ce n’est pas qu’il soit blessé, c’est qu’il ne sait pas ce qu’il a. Ça fait 2 ans et demi qu’il est à fond sur le circuit. Il ne faut pas oublier que c’est un gamin. On détruit les jeunes joueurs physiquement et mentalement.”— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 24, 2026
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/UchrAA9hJR
« Ils n’en ont absolument pas fait un drame. Je trouve même ça très intelligent de préférer s’arrêter pour se donner une chance de continuer, plutôt que de se reprendre huit mois d’arrêt comme l’an dernier. Donc ça, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, en revanche, c’est quand les joueurs disent : ‘On ne sait pas ce qu’on a.’ C’est toujours la même histoire. Arthur Fils, ça fait quoi ? Deux ans et demi qu’il évolue à très haute intensité sur le circuit ATP. À un moment, le corps encaisse… ou pas. Tu peux faire tous les entraînements que tu veux, tout prévoir physiquement, mais ce calendrier est complètement dément. Aujourd’hui, les balles obligent les joueurs à frapper toujours plus fort pour gagner les points, les surfaces sont ralenties, les échanges rallongés et les programmes sont infernaux. On ajoute des tournois sur douze jours, où les joueurs enchaînent sans jamais souffler. Et après, tout le monde s’étonne qu’ils soient blessés ? Bien sûr qu’ils le sont. Encore une fois, on fait n’importe quoi. On pense uniquement à l’argent. Franchement, leurs revendications autour du boycott ou du prize money, ce n’est pas ça le vrai problème du tennis. Le vrai problème, c’est qu’on est en train de détruire ces joueurs, mentalement et physiquement. C’est aberrant de voir ces gamins — parce qu’il n’y a pas qu’Arthur Fils. Je rappelle qu’Holger Rune a lui aussi été éloigné des courts pendant de longs mois. Et Carlos Alcaraz aussi. On parle de gamins, qui sont sur la touche. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 13:10