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« Ce qui m’in­quiète chez Arthur Fils, ce n’est pas qu’il soit blessé, c’est qu’il ne sait pas ce qu’il a. Il ne faut pas oublier que c’est un gamin », alerte Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Ce que tout le monde redou­tait est arrivé avec le forfait d’Arthur Fils, impres­sion­nant depuis son retour de sa grave bles­sure au dos mais contraint à l’abandon à Rome il y a deux semaines. 

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a tiré la sonnette d’alarme en dénon­çant la cadence infer­nale du calendrier. 

« Ils n’en ont abso­lu­ment pas fait un drame. Je trouve même ça très intel­li­gent de préférer s’arrêter pour se donner une chance de conti­nuer, plutôt que de se reprendre huit mois d’arrêt comme l’an dernier. Donc ça, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, en revanche, c’est quand les joueurs disent : ‘On ne sait pas ce qu’on a.’ C’est toujours la même histoire. Arthur Fils, ça fait quoi ? Deux ans et demi qu’il évolue à très haute inten­sité sur le circuit ATP. À un moment, le corps encaisse… ou pas. Tu peux faire tous les entraî­ne­ments que tu veux, tout prévoir physi­que­ment, mais ce calen­drier est complè­te­ment dément. Aujourd’hui, les balles obligent les joueurs à frapper toujours plus fort pour gagner les points, les surfaces sont ralen­ties, les échanges rallongés et les programmes sont infer­naux. On ajoute des tour­nois sur douze jours, où les joueurs enchaînent sans jamais souf­fler. Et après, tout le monde s’étonne qu’ils soient blessés ? Bien sûr qu’ils le sont. Encore une fois, on fait n’importe quoi. On pense unique­ment à l’argent. Franchement, leurs reven­di­ca­tions autour du boycott ou du prize money, ce n’est pas ça le vrai problème du tennis. Le vrai problème, c’est qu’on est en train de détruire ces joueurs, menta­le­ment et physi­que­ment. C’est aber­rant de voir ces gamins — parce qu’il n’y a pas qu’Arthur Fils. Je rappelle qu’Holger Rune a lui aussi été éloigné des courts pendant de longs mois. Et Carlos Alcaraz aussi. On parle de gamins, qui sont sur la touche. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 13:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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