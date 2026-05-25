Ce que tout le monde redou­tait est arrivé avec le forfait d’Arthur Fils, impres­sion­nant depuis son retour de sa grave bles­sure au dos mais contraint à l’abandon à Rome il y a deux semaines.

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a tiré la sonnette d’alarme en dénon­çant la cadence infer­nale du calendrier.

😟 « Ce qui m’in­quiète chez Fils ce n’est pas qu’il soit blessé, c’est qu’il ne sait pas ce qu’il a. Ça fait 2 ans et demi qu’il est à fond sur le circuit. Il ne faut pas oublier que c’est un gamin. On détruit les jeunes joueurs physi­que­ment et menta­le­ment.”



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/UchrAA9hJR — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 24, 2026

« Ils n’en ont abso­lu­ment pas fait un drame. Je trouve même ça très intel­li­gent de préférer s’arrêter pour se donner une chance de conti­nuer, plutôt que de se reprendre huit mois d’arrêt comme l’an dernier. Donc ça, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, en revanche, c’est quand les joueurs disent : ‘On ne sait pas ce qu’on a.’ C’est toujours la même histoire. Arthur Fils, ça fait quoi ? Deux ans et demi qu’il évolue à très haute inten­sité sur le circuit ATP. À un moment, le corps encaisse… ou pas. Tu peux faire tous les entraî­ne­ments que tu veux, tout prévoir physi­que­ment, mais ce calen­drier est complè­te­ment dément. Aujourd’hui, les balles obligent les joueurs à frapper toujours plus fort pour gagner les points, les surfaces sont ralen­ties, les échanges rallongés et les programmes sont infer­naux. On ajoute des tour­nois sur douze jours, où les joueurs enchaînent sans jamais souf­fler. Et après, tout le monde s’étonne qu’ils soient blessés ? Bien sûr qu’ils le sont. Encore une fois, on fait n’importe quoi. On pense unique­ment à l’argent. Franchement, leurs reven­di­ca­tions autour du boycott ou du prize money, ce n’est pas ça le vrai problème du tennis. Le vrai problème, c’est qu’on est en train de détruire ces joueurs, menta­le­ment et physi­que­ment. C’est aber­rant de voir ces gamins — parce qu’il n’y a pas qu’Arthur Fils. Je rappelle qu’Holger Rune a lui aussi été éloigné des courts pendant de longs mois. Et Carlos Alcaraz aussi. On parle de gamins, qui sont sur la touche. »