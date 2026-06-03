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« Ce qui rend l’exploit de Rafael Nadal tout simple­ment incroyable, c’est qu’ici, il faut constam­ment composer avec les caprices de la météo et des condi­tions de jeu très chan­geantes », souligne Paul McNamee

Par
Baptiste Mulatier
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Retraité des courts depuis novembre 2024, Rafael Nadal fête aujourd’hui ses 40 ans. 

L’occasion de mettre en avant ce post de l’an­cien numéro 1 mondial en double Paul McNamee, qui répon­dait à un fan de tennis souli­gnant ceci : « Imaginez qu’on vous ait dit avant le début de Roland‐Garros 2026 qu’un joueur battrait Djokovic et Ruud sans même atteindre les demi‐finales (Joao Fonseca). Cela a été une quin­zaine remar­quable à tant d’égards. »

« Comme toujours à Roland‐Garros, il faut composer avec les caprices de la météo… Des tempé­ra­tures tantôt chaudes, tantôt froides, des courts tantôt lents, tantôt rapides, et depuis quelques années, des matchs en indoor et en plein air… Ce qui rend l’exploit de Rafa tout simple­ment incroyable », a fait remar­quer McNamee, en réfé­rence aux 14 titres de Rafael Nadal sur la terre battue parisienne. 

Il est vrai qu’on peine à imaginer qu’un joueur puisse un jour égaler le record du Majorquin…

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 15:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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