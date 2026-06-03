Retraité des courts depuis novembre 2024, Rafael Nadal fête aujourd’hui ses 40 ans.
L’occasion de mettre en avant ce post de l’ancien numéro 1 mondial en double Paul McNamee, qui répondait à un fan de tennis soulignant ceci : « Imaginez qu’on vous ait dit avant le début de Roland‐Garros 2026 qu’un joueur battrait Djokovic et Ruud sans même atteindre les demi‐finales (Joao Fonseca). Cela a été une quinzaine remarquable à tant d’égards. »
« Comme toujours à Roland‐Garros, il faut composer avec les caprices de la météo… Des températures tantôt chaudes, tantôt froides, des courts tantôt lents, tantôt rapides, et depuis quelques années, des matchs en indoor et en plein air… Ce qui rend l’exploit de Rafa tout simplement incroyable », a fait remarquer McNamee, en référence aux 14 titres de Rafael Nadal sur la terre battue parisienne.
Like always at RG, the vagaries of the weather need to be negotiated…. hot and cold weather, slow and fast courts, and in recent years indoors and outdoors… which makes what Rafa did unimaginable— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) June 3, 2026
Il est vrai qu’on peine à imaginer qu’un joueur puisse un jour égaler le record du Majorquin…
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 15:02