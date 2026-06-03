Retraité des courts depuis novembre 2024, Rafael Nadal fête aujourd’hui ses 40 ans.

L’occasion de mettre en avant ce post de l’an­cien numéro 1 mondial en double Paul McNamee, qui répon­dait à un fan de tennis souli­gnant ceci : « Imaginez qu’on vous ait dit avant le début de Roland‐Garros 2026 qu’un joueur battrait Djokovic et Ruud sans même atteindre les demi‐finales (Joao Fonseca). Cela a été une quin­zaine remar­quable à tant d’égards. »

« Comme toujours à Roland‐Garros, il faut composer avec les caprices de la météo… Des tempé­ra­tures tantôt chaudes, tantôt froides, des courts tantôt lents, tantôt rapides, et depuis quelques années, des matchs en indoor et en plein air… Ce qui rend l’exploit de Rafa tout simple­ment incroyable », a fait remar­quer McNamee, en réfé­rence aux 14 titres de Rafael Nadal sur la terre battue parisienne.

Like always at RG, the vaga­ries of the weather need to be nego­tiated…. hot and cold weather, slow and fast courts, and in recent years indoors and outdoors… which makes what Rafa did unimaginable — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) June 3, 2026

Il est vrai qu’on peine à imaginer qu’un joueur puisse un jour égaler le record du Majorquin…