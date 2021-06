Marco Cecchinato sait de quoi de il parle. Éliminé par son jeune compa­triote Lorenzo Musetti au trosième tour, le 83e joueur mondial a été inter­rogé sur son futur adver­saire, un certain Novak Djokovic. En 2018 ici même, Cecchinato avait battu l’ac­tuel numéro 1 mondial en quarts de finale après un match tota­le­ment dingue. Selon lui, Lorenzo a ses chances.

« Lorenzo a très bien joué. C’est son premier Grand Chelem, à 19 ans, il avait peu à perdre et a joué de nombreux moments du match sans réflé­chir. On l’a vu jouer les yeux fermés, et à la fin il a gagné. Il le mérite. S’il peut battre Djokovic ? Il peut le battre ! il joue à un très haut niveau. Je ne sais pas combien de matchs comme aujourd’hui il peut faire en un an, mais pour battre Nole il faut jouer 3 ou 4 heures comme il l’a fait aujourd’hui. »