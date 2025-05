Sur le réseau social X, le rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron, a fait passer un message aux détrac­teurs de Novak Djokovic, vain­queur à Genève samedi d’un 100e titre en carrière grâce à sa victoire en finale contre Hubert Hurkacz.

Algunos comen­ta­rios a este post son muy tristes.



Critican que Nole haya tenido que ir a Ginebra, un 250, para ganar algo.



Señores, ¿no sabéis que Djokovic es el que MÁS Slams, más M1000, más ATP Finals, más semanas de N1 y más todo ha ganado de la historia ?



« Certains commen­taires sont très tristes. Ils critiquent le fait que Nole ait dû aller à Genève, un ATP 250, pour gagner quelque chose (son 100e titre)… Messieurs, vous ne savez pas que Djokovic est celui qui a remporté le PLUS de Grands Chelems, le plus de Masters 1000, le plus de finales ATP, le plus de semaines en tant que numéro 1 mondial et le plys de tout dans l’histoire ? »