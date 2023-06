L’Argentin battu en 5 manches par Rune a été victime d’une erreur d’ar­bi­trage assez « dingue ». Pourtant à l’issue de sa défaite, Cerundolo n’a pas voulu relancer la polé­mique même s’il en avait gros sur la patate comme l’on dit.

« Je n’ar­ri­vais pas à y croire parce que le fait que la balle avait doublé était évident. Cela se vérifie faci­le­ment avec la vidéo et surtout quand on analyse la trajec­toire. L’arbitre ne doit rien connaître au tennis, car la façon dont la balle revient en arrière, avec cet effet, il est impos­sible qu’il l’ait frappée vers l’avant. Il m’a accusé de lui avoir manque de respect et c’est pour cela qu’il m’a sanc­tionné. Faire cela, c’est promou­voir tout ce qui ne va pas dans ce sport. »