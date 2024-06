Lors de sa confé­rence de presse, Francisco n’a pas voulu une seule seconde polé­mi­quer sur la bles­sure de Novak Djokovic. Pour lui, le Serbe a juste démontré une nouvelle fois pour­quoi il était le meilleur joueur du monde.

« Je ne suis pas en mesure de dire ce qu’il a eu ; je ne sais pas ce qu’il a eu, d’ailleurs. Il est tombé à plusieurs reprises. Je ne sais pas quel était le problème, mais c’est le tennis. Il fallait que je me concentre sur mon jeu et c’est ce que je fais toujours. J’ai essayé de le faire, qu’il ait appelé le kiné ou quoi que ce soit, cela ne compte pas. Tous les joueurs ont des douleurs, des bles­sures pendant les jeux et il faut s’oc­cuper de soi‐même et se concen­trer sur soi et jouer de son mieux. J’ai fait de mon mieux. Je n’étais pas loin, mais je n’ai pas réussi à gagner. Il a à nouveau montré pour­quoi il était le meilleur »