C’est ce qu’on appelle un pari perdant.
Battu à la surprise générale dès le deuxième tour de Roland‐Garros après avoir connu un énorme coup de mou alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1, Jannik Sinner, qui assure que cette panne sèche n’a pas été causée par la chaleur, a lui‐même demandé à l’organisation du tournoi de jouer à 12h, plutôt qu’en session de nuit, d’après les informations de nos confrères de RMC Sport.
Des infos qui viennent corroborer celles de Marion Bartoli, qui affirmait la même chose ce jeudi soir sur le plateau de Prime Video.
« C’est en réalité une demande du clan de Jannik Sinner. La volonté était de maximiser la récupération et la « night session » perturbe la nuit qui suit des joueurs. C’est pourquoi elle est détestée par beaucoup de joueurs, dont Novak Djokovic. Le Serbe de 39 ans, triple vainqueur à Roland‐Garros, avait confié qu’après une session de soirée, qu’il pouvait ne pas fermer l’œil avant 4 heures du matin. C’est bien le clan Sinner qui était d’accord pour jouer à 12h, soit en première rotation sur le court Philippe‐Chatrier », écrivent nos confrères de RMC.
Le numéro 1 mondial ne peut donc en vouloir qu’à lui‐même…
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 18:31