C’est ce qu’on appelle un pari perdant.

Battu à la surprise géné­rale dès le deuxième tour de Roland‐Garros après avoir connu un énorme coup de mou alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1, Jannik Sinner, qui assure que cette panne sèche n’a pas été causée par la chaleur, a lui‐même demandé à l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi de jouer à 12h, plutôt qu’en session de nuit, d’après les infor­ma­tions de nos confrères de RMC Sport.

Des infos qui viennent corro­borer celles de Marion Bartoli, qui affir­mait la même chose ce jeudi soir sur le plateau de Prime Video.

« C’est en réalité une demande du clan de Jannik Sinner. La volonté était de maxi­miser la récu­pé­ra­tion et la « night session » perturbe la nuit qui suit des joueurs. C’est pour­quoi elle est détestée par beau­coup de joueurs, dont Novak Djokovic. Le Serbe de 39 ans, triple vain­queur à Roland‐Garros, avait confié qu’après une session de soirée, qu’il pouvait ne pas fermer l’œil avant 4 heures du matin. C’est bien le clan Sinner qui était d’accord pour jouer à 12h, soit en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier », écrivent nos confrères de RMC.

Le numéro 1 mondial ne peut donc en vouloir qu’à lui‐même…