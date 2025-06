Un détail n’aura pas échappé aux fans de la petite balle jaune, la demi‐finale entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti s’est jouée avec le toit du court Philippe‐Chatrier déployé. Une déci­sion qui inter­roge, alors que la météo fran­ci­lienne était plutôt clémente.

Le choix de la direc­tion du tournoi n’est pas du goût de notre confrère Benoît Maylin. Dans l’émis­sion Sans Filet de Winamax, le jour­na­liste estime que les condi­tions de jeu étaient biaisés à cause de ce facteur.

😠 « On met le toit pour quoi ? Pour les loges ? Le vent ? On ne va pas au théâtre, ni à l’opéra. C’est du sport. On est sur un tournoi exté­rieur et on est en train de modi­fier les données du jeu comme si c’était en indoor. C’est scan­da­leux. »



« Une honte, c’est n’im­porte quoi. Je sais qu’il y en a qui ne comprennent pas. Mais on ne va pas à l’opéra, on ne va pas au théâtre, ça n’a rien à voir. C’est du sport, on est sur un tournoi exté­rieur, ça veut dire que norma­le­ment les condi­tions exté­rieures font partie du jeu, du schéma. De la capa­cité à un joueur de s’adapter aux condi­tions exté­rieures. Ça me rend fou de voir ça, on se rend compte qu’on a vu des demi‐finales dames, toutes les demi‐finales dames sous un toit, on a foutu un toit à Musetti, à Alcaraz alors qu’il n’a pas plus une seconde. Ce n’est pas Roland‐Garros, c’est Bercy. C’est un scan­dale ce qu’on fait ».