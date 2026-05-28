La terre a tremblé à Paris.

Programmé en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), Jannik Sinner menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de s’effondrer physi­que­ment, et de fina­le­ment s’incliner 3–6, 2–6, 7–5, 6–1, 6–1.

Un scénario cauche­mar­desque pour l’Italien, déjà marqué par sa finale perdue l’an dernier contre Carlos Alcaraz après avoir laissé filer trois balles de titre. Pour le jour­na­liste José Moron, cette nouvelle désillu­sion pour­rait laisser des traces.

Muy cruel lo de Sinner en Roland Garros.



Después de lo del año pasado, que le pase esto este año cuando tenía muy de cara ganar el torneo… es muy cruel para él.



Va a ser muy difícil para Jannik levan­tarse mental­mente de esta, pero él y su equipo tienen que mirar lo del tema… https://t.co/AeLz6J2eji pic.twitter.com/A1GROiDSIg — José Morón (@jmgmoron) May 28, 2026

« C’est vrai­ment cruel pour Sinner à Roland‐Garros. Après ce qui s’est passé l’année dernière, que cela lui arrive cette année alors qu’il avait toutes les chances de remporter le tournoi… C’est vrai­ment cruel pour lui. Ça va être très diffi­cile pour Jannik de s’en remettre menta­le­ment, mais lui et son équipe doivent se pencher sur la ques­tion de la chaleur, car cela lui arrive depuis plusieurs fois d’affilée. »