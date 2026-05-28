La terre a tremblé à Paris.
Programmé en première rotation sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), Jannik Sinner menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de s’effondrer physiquement, et de finalement s’incliner 3–6, 2–6, 7–5, 6–1, 6–1.
Un scénario cauchemardesque pour l’Italien, déjà marqué par sa finale perdue l’an dernier contre Carlos Alcaraz après avoir laissé filer trois balles de titre. Pour le journaliste José Moron, cette nouvelle désillusion pourrait laisser des traces.
Muy cruel lo de Sinner en Roland Garros.— José Morón (@jmgmoron) May 28, 2026
Después de lo del año pasado, que le pase esto este año cuando tenía muy de cara ganar el torneo… es muy cruel para él.
Va a ser muy difícil para Jannik levantarse mentalmente de esta, pero él y su equipo tienen que mirar lo del tema… https://t.co/AeLz6J2eji pic.twitter.com/A1GROiDSIg
« C’est vraiment cruel pour Sinner à Roland‐Garros. Après ce qui s’est passé l’année dernière, que cela lui arrive cette année alors qu’il avait toutes les chances de remporter le tournoi… C’est vraiment cruel pour lui. Ça va être très difficile pour Jannik de s’en remettre mentalement, mais lui et son équipe doivent se pencher sur la question de la chaleur, car cela lui arrive depuis plusieurs fois d’affilée. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 16:36