La programmation, notamment d’un court central, est un art que peu savent maîtriser.
Si Amélie Mauresmo a souvent été inspirée depuis le début de son mandat en tant que directrice du tournoi, on ne peut pas vraiment dire que cela a été le cas ce lundi.
Comme le dit justement notre confrère d’Eurosport, Bertrand Milliard, le match 100% français entre Ugo Humbert et Adriano Mannarino n’avait certainement rien à faire sur le Philippe Chatrier alors que Stan Wawrinka disputait le dernier match de sa carrière dans le même temps.
Les adieux de Stan Wawrinka à #RolandGarros méritaient le court central : le petit coup de gueule de Bertrand Milliard contre la programmation.— Eurosport France (@Eurosport_FR) May 25, 2026
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« Si c’était pour nous mettre Humbert‐Mannarino qui est l’un des pires matchs qu’il pouvait y avoir au premier tour… cela s’est d’ailleurs révélé assez désastreux (victoire d’Humbert en trois sets et 2h de jeu). C’était une journée sans âme sur le Central avec deux matchs féminin dont on savait qu’ils allaient être à sens unique, et cela a été le cas même si c’est normal de faire jouer Swiatek et Rybakina sur le Chatrier. Mettez derrière un match masculin où il va y avoir un peu de jeu, un peu d’émotion. Humbert et Mannarino, c’est deux Français, le public ne se positionne pas vraiment et Mannarino n’a pas gagné un match de la saison sur terre battue. Il restait sur neuf défaites d’affilée dont huit sur terre battue, et il a droit au Central, ce n’est pas normal. Et pendant ce temps‐là, Wawrinka, qui a gagné le tournoi en 2015 en faisant une finale d’anthologie contre Djokovic se retrouve à dire adieu au bout du stade, sur le Simonne‐Mathieu, qui est un très beau court cela dit, avec une ambiance de folie, mais il y aurait eu cette ambiance sur le Central, c’est un match qui a duré 3h donc cela aurait été parfait. Je ne comprends pas cette programmation de mettre absolument des Français. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 21:35