79ème au classement ATP à la fin de Roland Garros, dynamité hier sur un petit court par l’Italien Arnaldi (6−7, 7–5, 6–3, 6–2), Stefanos est définitivement sorti des radars du très haut niveau.
Hier, à l’issue de son premier set et en tenant compte du fait qu’il y avait une sacrée opportunité après la sortie de Sinner du tournoi, certains nostalgiques se sont mis à rêver d’un sursaut du Grec. Or, il est évident qu’il n’y est plus.
📊Les 8 derniers tournois du Grand Chelem disputés par Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 28, 2026
🇬🇧 Wim 2024 : 2e tour ❌
🇺🇸 US 2024 : 1er tour ❌
🇦🇺 OA 2025 : 1er tour ❌
🇫🇷 RG 2025 : 2e tour ❌
🇬🇧 Wim 2025 : 1er tour (ab.) ❌
🇺🇸 US 2025 : 2e tour ❌
🇦🇺 OA 2026 : 2e tour ❌
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Par séquences, il parvient encore à créer une illusion mais il est clair que son tennis de puncheur n’existe plus.
Agé de 27 ans, Tsitsipas semble dépassé aussi par une certaine dimension physique imposée par les nouveaux cadors.
Du coup, les mots prononcés par Goran quand il l’avait pris quelques jours avant Wimbledon raisonnent dans nos têtes.
Le coach croate avait insisté sur le fait que Stefanos ne voulais plus vriament souffrir ou se donner à fond, on en a la preuve avec ses résultats.
Peut‐on éspérer un sursaut ? C’est peu probable et c’est navrant !
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 10:45