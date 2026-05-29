79ème au clas­se­ment ATP à la fin de Roland Garros, dyna­mité hier sur un petit court par l’Italien Arnaldi (6−7, 7–5, 6–3, 6–2), Stefanos est défi­ni­ti­ve­ment sorti des radars du très haut niveau.

Hier, à l’issue de son premier set et en tenant compte du fait qu’il y avait une sacrée oppor­tu­nité après la sortie de Sinner du tournoi, certains nostal­giques se sont mis à rêver d’un sursaut du Grec. Or, il est évident qu’il n’y est plus.

📊Les 8 derniers tour­nois du Grand Chelem disputés par Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 :

🇬🇧 Wim 2024 : 2e tour ❌

🇺🇸 US 2024 : 1er tour ❌

🇦🇺 OA 2025 : 1er tour ❌

🇫🇷 RG 2025 : 2e tour ❌

🇬🇧 Wim 2025 : 1er tour (ab.) ❌

🇺🇸 US 2025 : 2e tour ❌

🇦🇺 OA 2026 : 2e tour ❌

🇫🇷 RG 2026 : 2e tour… pic.twitter.com/a9t1bbqoVq — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 28, 2026

Par séquences, il parvient encore à créer une illu­sion mais il est clair que son tennis de puncheur n’existe plus.

Agé de 27 ans, Tsitsipas semble dépassé aussi par une certaine dimen­sion physique imposée par les nouveaux cadors.

Du coup, les mots prononcés par Goran quand il l’avait pris quelques jours avant Wimbledon raisonnent dans nos têtes.

Le coach croate avait insisté sur le fait que Stefanos ne voulais plus vria­ment souf­frir ou se donner à fond, on en a la preuve avec ses résultats.

Peut‐on éspérer un sursaut ? C’est peu probable et c’est navrant !