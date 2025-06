Difficile de réaliser le match parfait lors d’une finale de Grand Chelem qui dure 5h29 de jeu.

Si quelques détrac­teurs de Jannik Sinner ont souligné quelques erreurs de l’Italien face à un Carlos Alcaraz redou­table à partir de la troi­sième manche, Paolo Cane, ancien joueur profes­sionnel italien, regrette ces critiques, qu’il juge infon­dées lors d’un entre­tien accordé à Fanpage.it.

« J’ai lu des critiques sur les erreurs de Sinner et d’Alcaraz, mais qu’en est‐il des coups gagnants ? Et des échanges de très haut niveau ? Quand on joue à cette vitesse et avec cette qualité, il est normal qu’il y ait plus d’er­reurs. L’un aurait pu mieux servir, l’autre aurait pu faire plus, mais la qualité du tennis qu’ils ont offert était tout simple­ment extra­or­di­naire, la meilleure que l’on puisse voir. Ceux qui disent que Sinner a ‘perdu’ le match ne comprennent rien au tennis, c’est aussi simple que cela. Ce ne sont pas des gens qui ont déjà joué, qui ne savent pas ce que cela signifie, comme le dit Sinner, d’être sur le court devant 15 000 personnes. »