L’ancien vainqueur de Roland-Garros à 17 ans, Michael Chang, a expliqué l’immense domination de Rafael Nadal sur terre battue. Selon l’Américain, le fait d’être gaucher lui donne un énorme avantage.

« Il a l’étonnante capacité de pouvoir frapper beaucoup de coups droits et de très bien bouger sur terre battue. Il est très agressif, bien que patient quand il en a besoin, mais la plupart du temps, si le coup est là, il le prend. C’est lui qui manipule, vous fait bouger et vous met dans des positions inconfortables. Si Rafa était un joueur droitier, je ne pense pas que son jeu serait aussi efficace. Être gaucher signifie que tout tourne dans l’autre sens. Les coups droits puissants entrent toujours dans le revers d’un joueur droitier, le faisant sortir du terrain, et le revers revenant dans l’autre sens, c’est difficile à couvrir », a expliqué Chang à la BBC.