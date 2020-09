Jérémy Chardy est dépité. En plus d’avoir perdu un match qu’il aurait dû gagner, le Palois ne prend tout simplement aucun plaisir à jouer au tennis ces derniers mois. Entre confinement, restrictions sanitaires et l’absence de public, le 63e mondial broie du noir et se demande même s’il n’a pas joué son dernier match en 2020.

« Je tiens à dire que les conditions sont les mêmes pour tout le monde. C’est un match que j’aurai pu gagner, que j’aurai dû gagner, même », a d’abord lancé un Jérémy Chardy encore abattu par la défaite. J’ai du mal à m’entrainer, je ne prends pas du tout du plaisir à l’entraînement, ni en match. Je ne sais pas si je vais continuer ma saison ou si j’arrêtais après Roland (ndlr : il est inscrit sur le tournoi de double). J’aime mon boulot mais c’est dur dans la tête et quand tu ne prends pas de plaisir dans ton jeu, c’est compliqué. Je ne me vois pas jouer un autre tournoi cette saison. Je n’ai pas du tout eu l’impression de jouer à Roland Garros. Je n’ai ressenti aucune émotion pendant ce match. »