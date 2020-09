Dans les colonnes de l’Equipe, Jérémy Chardy s’est exprimé sur sa vie quotidienne de joueur de tennis depuis que les conditions sanitaires sont mises en place sur le circuit. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le Palois a du mal à s’y faire. « Depuis le début, je n’ai pas aimé. Je faisais un métier que j’aime, c’est maintenant un métier par obligation parce qu’il faut jouer et gagner de l’argent. On est passé de la passion au boulot. On fait quoi ? Je n’ai jamais passé autant de temps au club. A Rome, je n’ai fait que ça : regarder tous les matches, ceux des filles, des grands, du double….Le truc, c’est que tu as l’impression que tu n’es plus libre. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et tu es tout le temps contrôlé ».

Ce témoignage confirme que si au début tout le monde était content que le circuit reprenne, il y a maintenant une forme de stress qui s’est installé. Quand on sait qu’à la sortie de Roland-Garros, ce sera le moment des tournois indoor, on se dit qu’il risque d’y avoir quelques défections.