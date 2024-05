La Française vit une aven­ture de fou sur ce Roland‐Garros alors même que depuis sa carrière elle a été rare­ment sous les projecteurs.

Ce succès vient donc la récom­penser de tous les efforts accom­plis depuis des années.

Elle qui s’en­traine toute la saison sur ces courts apprécie sa perfor­mance comme il se doit.

Cerise sur la gâteau, elle a vécu une expé­rience inédite puisque c’était la première fois qu’elle a joué un super tie‐break.

« C’est la Première fois que je joue un super tie‐break. Qu’est‐ce que c’est long ! Je voulais vrai­ment jouer un vrai tie‐break. 7 points cela aurait été pas mal avec mon départ comme vous l’avez dit 5–0 c’était super. Elle joue bien. Bien sûr je fais des erreurs avec la tension. Je les ai acceptés. Je savais que je n’al­lais pas faire 10–0. Je pense que la clé c’était vrai­ment d’ac­cepter de rester au plus calme entre les points. Il y a eu des rebon­dis­se­ments sur ce super tie‐break. Je crois que je joue bien un point hyper impor­tant avec un revers longue ligne je pense à 7–6 qui me fait énor­mé­ment du bien. Je termine bien et c’est sûr que sur la balle de match j’étais contente que cela se termine »