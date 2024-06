Bien connue des obser­va­teurs du tennis, Mirra Andreeva s’est fait un nom aux yeux du grand public pendant cette quin­zaine. En venant à bout d’Aryna Sabalenka ce mercredi (7−6, 4–6, 4–6), elle atteint son premier dernier carré en Grand Chelem, à 17 ans.

Pour Chris Evert, le succès de la jeune Russe est tout sauf une surprise. Dans les colonnes d’Eurosport, l’an­cienne numéro un mondiale précise qu’elle avait déjà décelé du poten­tiel en la 38e joueuse mondiale, à la Porte d’Auteuil l’an passé.

« J’ai toujours pensé qu’elle allait devenir une super­star quand je l’ai vue l’année dernière à Roland‐Garros gagner un set contre Coco [Gauff] et elle nous a montré pour­quoi elle était si bonne à 17 ans. Chaque fois qu’elle avait une chance ou une ouver­ture et qu’Aryna [Sabalenka] arri­vait et frap­pait ces bombes et faisait tant de grands coups gagnants, on aurait pu penser qu’elle serait un peu frus­trée et abattue, mais elle ne l’a pas fait, elle s’est remise à zéro, a rebondi et a cru en elle, et dans ce troi­sième set, elle l’a gagné, Aryna ne lui a pas laissé le champ libre. »