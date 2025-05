Arrivée à Roland‐Garros pour la première fois sans réfé­rences depuis son éclo­sion en 2020, le doute des obser­va­teurs sur l’état de forme d’Iga Swiatek est légitime.

Pour Chris Evert, la cinquième joueuse mondiale peut rede­venir la joueuse impi­toyable sur l’ocre, si elle retrouve la confiance en son tennis dans les premiers tours.

« Ce n’est qu’une ques­tion d’égo qui entre en ligne de compte. Elle était classée numéro un mondial, domi­nait la terre battue et venait de remporter Roland‐Garros. Elle n’a pas remporté de titre depuis. C’est donc un problème pour elle. Cela pèse vrai­ment sur son esprit en ce moment. Elle joue, je pense, avec plus de stress et on peut le voir avec un peu plus d’émo­tion. Elle a un peu perdu son jeu en cours de route. Donc, je veux dire qu’il y a des problèmes et qu’elle doit se réini­tia­liser et trouver une solu­tion. Elle est ici depuis long­temps aussi, essayant de donner confiance et elle a perdu cette croyance. Elle entrait sur le court et savait qu’elle allait gagner des matches. Elle savait qu’elle allait surpasser son adver­saire et conti­nuer à jouer de manière agres­sive. Cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas le retrouver parce que je crois en elle et cette terre battue en parti­cu­lier à Roland Garros est une terre battue plus lente contrai­re­ment à Rome et à Madrid et elle pour­rait très bien retrouver son jeu. Mais cela va demander beau­coup de force mentale de sa part », a commenté l’an­cienne numéro un mondiale, sur les ondes de TNT Sports.