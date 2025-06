Alors que les deux prin­ci­paux favoris, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, pour­ront poten­tiel­le­ment se retrouver en finale de Roland‐Garros, la légende Chris Evert, consul­tante pour Eurosport, donne l’avan­tage à l’Italien sur l’as­pect mental.

« Je pense que Sinner est le joueur le plus solide menta­le­ment. Je pense qu’il est un peu plus solide menta­le­ment que Carlos Alcaraz, car Sinner n’a pas autant d’op­tions dans son jeu. Il fait tout très bien, il connaît parfai­te­ment ses forces et ses faiblesses. Il a de la longueur, de la puis­sance, et il apprend. Comme l’a dit son entraî­neur Darren Cahill, il apprend à mieux maîtriser les amor­ties et à monter au filet. »