Avant la finale de Roland‐Garros, programmé à 15h ce dimanche, le père et entraî­neur de Casper, Christian Ruud, a accordé une inter­view à L’Equipe. Il se montre plutôt opti­miste en faisant preuve de beau­coup de respect pour Nadal, l’idole de son fils.

« Casper est en finale, il va savourer le moment. Il veut gagner, c’est pour ça qu’il s’en­traîne. Et si ce n’est pas le cas, on a beau­coup de respect pour Rafa. Si c’est Nadal qui gagne, c’est bien. Si c’est Casper, c’est très très bien. C’est un peu une situa­tion gagnant‐gagnant. Et peut‐être que c’est le moment d’un chan­ge­ment de géné­ra­tion (sourires). Rafa ne peut pas gagner à vie ! Ça va s’ar­rêter un jour, demain, dans un an, dans cinq ans... »