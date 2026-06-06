Maja Chwalinska – Mirra Andreeva et Flavio Cobolli – Alexander Zverev : personne n’aurait pu imaginer de telles affiches en finale de Roland‐Garros il y a encore quinze jours.
Pour Benoît Maylin, chroniqueur de l’émission « Sans Filet » sur Winamax, le suspense est désormais déjà quasiment inexistant quant à l’identité des futurs vainqueurs.
🏆 « Chwalinska a déjà fini son tournoi. Andreeva va gagner, c’est acquis, tout autant que Zverev. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 6, 2026
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« Quand Emma Raducanu joue sa finale (US Open 2021), elle joue contre Leylah Fernandez. Tout est possible. Mais là, Chwalinska va jouer Andreeva. Pour moi, elle a déjà fini son tournoi en battant Shnaider. On ne se rend pas compte, mais la fille, elle est exsangue physiquement. Elle n’a pas un point gratuit. Elle cavale en permanence (…) On parle de Mirra Andreeva, quoi. Pour moi, c’est acquis tout autant que Zverev. »
Publié le samedi 6 juin 2026 à 13:58