Maja Chwalinska – Mirra Andreeva et Flavio Cobolli – Alexander Zverev : personne n’au­rait pu imaginer de telles affiches en finale de Roland‐Garros il y a encore quinze jours.

Pour Benoît Maylin, chro­ni­queur de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax, le suspense est désor­mais déjà quasi­ment inexis­tant quant à l’iden­tité des futurs vainqueurs.

🏆 « Chwalinska a déjà fini son tournoi. Andreeva va gagner, c’est acquis, tout autant que Zverev. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/RJiJeGIOUL — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 6, 2026

« Quand Emma Raducanu joue sa finale (US Open 2021), elle joue contre Leylah Fernandez. Tout est possible. Mais là, Chwalinska va jouer Andreeva. Pour moi, elle a déjà fini son tournoi en battant Shnaider. On ne se rend pas compte, mais la fille, elle est exsangue physi­que­ment. Elle n’a pas un point gratuit. Elle cavale en perma­nence (…) On parle de Mirra Andreeva, quoi. Pour moi, c’est acquis tout autant que Zverev. »