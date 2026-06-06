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« Chwalinska a déjà fini son tournoi. Andreeva va gagner, c’est acquis, tout autant que Zverev », estime Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Maja Chwalinska – Mirra Andreeva et Flavio Cobolli – Alexander Zverev : personne n’au­rait pu imaginer de telles affiches en finale de Roland‐Garros il y a encore quinze jours.

Pour Benoît Maylin, chro­ni­queur de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax, le suspense est désor­mais déjà quasi­ment inexis­tant quant à l’iden­tité des futurs vainqueurs.

« Quand Emma Raducanu joue sa finale (US Open 2021), elle joue contre Leylah Fernandez. Tout est possible. Mais là, Chwalinska va jouer Andreeva. Pour moi, elle a déjà fini son tournoi en battant Shnaider. On ne se rend pas compte, mais la fille, elle est exsangue physi­que­ment. Elle n’a pas un point gratuit. Elle cavale en perma­nence (…) On parle de Mirra Andreeva, quoi. Pour moi, c’est acquis tout autant que Zverev. »

Publié le samedi 6 juin 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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