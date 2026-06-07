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Chwalinska, après sa défaite en finale contre Andreeva : « Je n’ai presque rien mangé depuis trois semaines. J’ai hâte de retrouver l’apétit »

Par
Baptiste Mulatier
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Issue des quali­fi­ca­tions et 114e joueuse mondiale avant le début du tournoi, Maja Chwalinska a dominé Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinskaya et Diana Shnaider avant de fina­le­ment s’in­cliner en finale de Roland‐Garros contre Mirra Andreeva (8e) : 6–3, 6–2.

En confé­rence de presse après sa défaite, la Polonaise a reconnu avoir vécu trois semaines parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes sur le plan émotionnel.

Q. Étiez‐vous nerveuse ce matin ? Comment avez‐vous géré cette nervo­sité ?
MAJA CHWALINSKA : J’ai fait exac­te­ment les mêmes choses que pendant les trois semaines précé­dentes, mais oui, j’étais très nerveuse. Pour être honnête, j’étais stressée avant chaque match. Je n’ai presque rien mangé depuis trois semaines. Mes entraî­neurs mangeaient des pizzas et moi je répon­dais : ‘Non merci’ (sourire). Maintenant, j’ai surtout hâte de retrouver l’appétit (rires).

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 11:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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