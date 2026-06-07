Issue des qualifications et 114e joueuse mondiale avant le début du tournoi, Maja Chwalinska a dominé Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinskaya et Diana Shnaider avant de finalement s’incliner en finale de Roland‐Garros contre Mirra Andreeva (8e) : 6–3, 6–2.
En conférence de presse après sa défaite, la Polonaise a reconnu avoir vécu trois semaines particulièrement éprouvantes sur le plan émotionnel.
Q. Étiez‐vous nerveuse ce matin ? Comment avez‐vous géré cette nervosité ?
MAJA CHWALINSKA : J’ai fait exactement les mêmes choses que pendant les trois semaines précédentes, mais oui, j’étais très nerveuse. Pour être honnête, j’étais stressée avant chaque match. Je n’ai presque rien mangé depuis trois semaines. Mes entraîneurs mangeaient des pizzas et moi je répondais : ‘Non merci’ (sourire). Maintenant, j’ai surtout hâte de retrouver l’appétit (rires).
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 11:12