Issue des quali­fi­ca­tions et 114e joueuse mondiale avant le début du tournoi, Maja Chwalinska a dominé Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinskaya et Diana Shnaider avant de fina­le­ment s’in­cliner en finale de Roland‐Garros contre Mirra Andreeva (8e) : 6–3, 6–2.

En confé­rence de presse après sa défaite, la Polonaise a reconnu avoir vécu trois semaines parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes sur le plan émotionnel.

Q. Étiez‐vous nerveuse ce matin ? Comment avez‐vous géré cette nervo­sité ?

MAJA CHWALINSKA : J’ai fait exac­te­ment les mêmes choses que pendant les trois semaines précé­dentes, mais oui, j’étais très nerveuse. Pour être honnête, j’étais stressée avant chaque match. Je n’ai presque rien mangé depuis trois semaines. Mes entraî­neurs mangeaient des pizzas et moi je répon­dais : ‘Non merci’ (sourire). Maintenant, j’ai surtout hâte de retrouver l’appétit (rires).