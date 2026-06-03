Dans ce Roland‐Garros tota­le­ment illi­sible, la grosse surprise du tableau féminin se nomme Maja Chwalinska.

Sortie des quali­fi­ca­tions, la Polonaise de 24 ans, 114e joueuse mondiale, a dominé Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry et enfin Anna Kalinskaya (24e mondiale) ce mercredi (7–6[3], 6–2) pour se quali­fier dans le dernier carré.

Maja Chwalinska ne s’at­ten­dait pas à rester aussi long­temps à Paris, avec les dépenses qui vont avec. Heureusement pour elle, une entre­prise polo­naise a décidé de l’aider.

« Une entre­prise polo­naise m’a contactée après mon match contre Sakkari. Et ils m’ont beau­coup aidée. Trois semaines à Paris, c’est beau­coup d’argent. Je sais que j’ai gagné beau­coup d’argent cette semaine mais le chèque arrive après le tournoi (rires) ! On aurait vrai­ment eu beau­coup de mal à payer la facture d’hôtel donc merci à cette entre­prise », a expliqué la prin­ci­pale inté­ressée sur la terrasse de France Télévision.

L’histoire est belle pour Chwalinska qui défiera pour une place en finale la Russe Diana Shnaider (23e), tombeuse de la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka.