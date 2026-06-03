Dans ce Roland‐Garros totalement illisible, la grosse surprise du tableau féminin se nomme Maja Chwalinska.
Sortie des qualifications, la Polonaise de 24 ans, 114e joueuse mondiale, a dominé Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry et enfin Anna Kalinskaya (24e mondiale) ce mercredi (7–6[3], 6–2) pour se qualifier dans le dernier carré.
Maja Chwalinska ne s’attendait pas à rester aussi longtemps à Paris, avec les dépenses qui vont avec. Heureusement pour elle, une entreprise polonaise a décidé de l’aider.
« Une entreprise polonaise m’a contactée après mon match contre Sakkari. Et ils m’ont beaucoup aidée. Trois semaines à Paris, c’est beaucoup d’argent. Je sais que j’ai gagné beaucoup d’argent cette semaine mais le chèque arrive après le tournoi (rires) ! On aurait vraiment eu beaucoup de mal à payer la facture d’hôtel donc merci à cette entreprise », a expliqué la principale intéressée sur la terrasse de France Télévision.
L’histoire est belle pour Chwalinska qui défiera pour une place en finale la Russe Diana Shnaider (23e), tombeuse de la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka.
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 18:38