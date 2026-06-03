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Chwalinska, grande surprise du tournoi : « Trois semaines à Paris, c’est beau­coup d’argent et le chèque arrive après le tournoi ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans ce Roland‐Garros tota­le­ment illi­sible, la grosse surprise du tableau féminin se nomme Maja Chwalinska. 

Sortie des quali­fi­ca­tions, la Polonaise de 24 ans, 114e joueuse mondiale, a dominé Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry et enfin Anna Kalinskaya (24e mondiale) ce mercredi (7–6[3], 6–2) pour se quali­fier dans le dernier carré. 

Maja Chwalinska ne s’at­ten­dait pas à rester aussi long­temps à Paris, avec les dépenses qui vont avec. Heureusement pour elle, une entre­prise polo­naise a décidé de l’aider. 

« Une entre­prise polo­naise m’a contactée après mon match contre Sakkari. Et ils m’ont beau­coup aidée. Trois semaines à Paris, c’est beau­coup d’argent. Je sais que j’ai gagné beau­coup d’argent cette semaine mais le chèque arrive après le tournoi (rires) ! On aurait vrai­ment eu beau­coup de mal à payer la facture d’hôtel donc merci à cette entre­prise », a expliqué la prin­ci­pale inté­ressée sur la terrasse de France Télévision. 

L’histoire est belle pour Chwalinska qui défiera pour une place en finale la Russe Diana Shnaider (23e), tombeuse de la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 18:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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