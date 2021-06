Ce jeudi, Roger Federer et Marin Cilic vont s’af­fronter pour la 11e fois de leur carrière, au deuxième tour de Roland‐Garros. Si le Croate est large­ment mené neuf victoires à une, les temps ont changé et le Suisse n’est plus aussi frin­gant qu’il y a encore quelques mois, d’au­tant plus sur terre battue. Marin le sait bien mais il préfère se montrer prudent, d’au­tant qu’il n’est lui aussi plus le même joueur qu’en 2018, date de leur dernier affron­te­ment lors d’une certaine finale de l’Open d’Australie remportée par le Balois.

« Ce sera clai­re­ment diffé­rent de jouer au deuxième tour qu’en quarts ou demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem », a déclaré Cilic au site de l’ATP. « Je m’at­ten­dais de toute façon à jouer le premier ou le deuxième tour contre une tête de série. Ça va être un défi pour moi, mais aussi pour Roger, ça ne va pas être facile. Il n’a pas trop joué. Je lui tire mon chapeau pour sa moti­va­tion et pour son niveau ces dernières années. Quand on le voit jouer, on n’a abso­lu­ment pas l’im­pres­sion qu’il a presque 40 ans à la façon dont il bouge, à la façon dont il frappe la balle. Peu importe l’âge, Roger a la formule. »