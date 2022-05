Nouvelle surprise du côté de la porte d’Auteuil après l’éli­mi­na­tion de Stefanos Tsitsipas ce lundi. C’est au tour du numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, de passer à la trappe après une véri­table décu­lottée reçue par un Marin Cilic des grands jours. Il y aura donc soit le Croate, Andrey Rublev, Casper Ruud ou Holger Rune en finale de Roland‐Garros.

Pourtant, tout avait bien commencé pour le Russe. Impérial sur ses deux premières mises en jeu du match, il concède sans prévenir son service et se retrouve très rapi­de­ment mené 5–2. En face, Cilic est déjà dans la « zone » et breake une deuxième fois son adver­saire pour s’emparer, avec une grande déter­mi­na­tion, du premier set. 6–2 en à peine 30 minutes.

Scénario iden­tique ou presque dans le set suivant où Daniil ne parvient pas à prendre la mesure de son adver­saire, qui multi­plie les coups gagnants notam­ment en coup droit. Et comme lors de la première manche, il concède sa mise en jeu lors du sixième jeu et semble tota­le­ment impuis­sant. 6–3 Marin.

Une souf­flante contre l’ar­bitre et son entraî­neur et une pause de cinq minutes aux vestiaires plus tard, le tenant du titre à l’US Open n’a plus le choix : il doit tenter autre chose, une autre tactique pour essayer de gêner un Croate sur un nuage. Mais rien n’y fait. Une nouvelle fois double breaké, Medvedev, malgré une tenta­tive de rappro­che­ment près de sa ligne de fond de court, concède une très lourde défaite en seule­ment 1h45 de jeu : 6–2, 6–3, 6–2. Considéré comme l’un des meilleurs relan­ceurs du monde, il n’a obtenu aucune balle de break de toute la rencontre…

Impressionnant de bout en bout, Marin Cilic atteint pour la première fois depuis l’US Open 2018 les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. Une preuve que l’ac­tuel 23e joueur mondial est bel et bien de retour au premier plan. Il affron­tera Andrey Rublev pour une place dans le dernier carré. Un duel où il aura toutes ses chances.