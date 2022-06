Cette édition de Roland‐Garros est déci­dé­ment complè­te­ment dingue.

Alors que la partie basse du tableau est beau­coup moins attrayante que la haute, Marin Cilic et Andrey Rublev, s’ils n’ont pas réalisé le match de l’année, ont livré une immense bataille physique et psycho­lo­gique à laquelle le Croate est sorti vain­queur après un super tie‐break gigantesque.

Auteur d’un match où il aura pris tous les risques (33 aces pour 88 coups gagnants et 71 fautes directes) face à un Andrey Rublev souvent trop passif, le Croate a tout fait pour décro­cher cette première demi‐finale à Roland‐Garros après deux échecs en quarts de finale (2017 et 2018).

Du côté du Russe, c’est une nouvelle décep­tion puisque c’est la quatrième fois après l’Open d’Australie 2021 et l’US Open 2019 et 2020 qu’il bute au stade des quarts de finale en Grand Chelem. Toujours aussi nerveux et stressé en match, il va devoir impé­ra­ti­ve­ment progresser dans ce secteur sous peine de rester un joueur au talent inexploité.

Marin Cilic remporte donc une victoire étri­quée mais fina­le­ment méritée (5–7, 6–3, 6–4, 3–6, 7–6(2), après 4h15 de jeu) et affron­tera le vain­queur du duel nordique entre Casper Ruud et Holger Rune pour une nouvelle place en finale de Majeur.