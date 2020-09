Marin Cilic a montré quelques belles séquences hier face à Thiem mais le poids des années commencent à peser sur ses épaules d’autant qu’il s’est aperçu dernièrement que cela poussait fort : « Je me suis surpris l’autre jour à chercher combien de joueurs il y avait de moins de 25 ans dans le top 50. Après avoir faire le décompte, j’en ai trouvé 18, c’était plutôt choquant. Il faut reconnaître que cette génération est entrain de progresser et d’acquérir beaucoup d’expérience à travers des grands matchs, des duels face aux meilleurs. Ils vont tous peser et le temps est compté pour des joueurs comme moi, c’est une certitude » a explique le Croate.