Marin Cilic aime sa vie, ses routines et visi­ble­ment il ne songe pas pour l’ins­tant à ranger ses raquettes et arrêter une carrière riche en émotions. C’est ce qu’il a confié après son succès facile face à Gilles Simon.

« Je me sens bien. L’an dernier, j’ai fait un check‐up complet. Il m’a dit : « Vous avez le corps d’un homme de 25 ans ». Ne dites pas à ma femme que je vais conti­nuer à jouer pendant 10 ans ! (Rires). Je me sens bien sur le court. Tout fonc­tionne bien. Comme je l’ai dit, je suis quel­qu’un qui est très dédié à son entraî­ne­ment, à ses routines, qui prend les choses au sérieux. Je vais rare­ment à un tournoi sans être prêt à 100 %. J’essaye de rester en forme. On verra combien de temps cela va durer »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros