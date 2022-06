Cinq joueurs en acti­vité ont atteint au moins une fois les demi‐finales des quatre tour­nois du Grand Chelem : Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et donc Marin Cilic, grâce à sa victoire contre Andrey Rublev mercredi à Roland‐Garros. En confé­rence de presse, le Croate a réagi à cette perfor­mance gigan­tesque qui le place aux côtés du Big 4.

« C’est incroyable pour moi de faire partie de leur club. Depuis 2017, je suis un peu de retour, je me sens très bien sur la terre battue, j’ai eu de très bons résul­tats. En fin de compte, la saison sur terre battue est telle­ment courte que c’est diffi­cile de réussir à chaque fois mais je me sens très bien sur le court, je m’amuse, je suis moi‐même, je joue mon propre jeu. Je retire les fruits de ce travail et je joue un match après l’autre mais avec mon niveau, avec mon tennis. Ces dernières années, si je retrouve une bonne forme alors je joue du bon tennis, je suis très fier et très heureux », s’est réjoui Cilic qui défiera Casper Ruud pour atteindre une quatrième finale en Majeur.