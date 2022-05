Auteur d’une perfor­mance majus­cule contre Daniil Medvedev lundi soir en huitièmes de finale, Marin Cilic se prend à rêver pour la suite du tournoi. Il faut dire que dans sa partie de tableau, il ne reste plus que son prochain adver­saire, Andrey Rublev, Casper Ruud et Holger Rune.

« J’ai eu un super feeling aujourd’hui (lundi soir). Les choses se sont connec­tées dans mon jeu. J’ai gardé mon calme et joué un tennis de haut niveau tout au long du match. Il fallait que je me concentre sur moi‐même (…) Si je crois en moi, si je mets la même déter­mi­na­tion en matches qu’à l’en­traî­ne­ment, tout peut arriver à Roland‐Garros. Et je suis là pour long­temps : je me sens super jeune ! », s’est réjoui le Croate de 33 ans, en très grande forme.