S’il n’a pas été épargné par le tirage au sort, l’invité fran­çais Clément Tabur repar­tira de ce Roland‐Garros avec un souvenir marquant.

Opposé à Jannik Sinner dès le premier tour, le 171e mondial s’est incliné en trois sets sur le court Philippe‐Chatrier, en night session mardi (6−1, 6–3, 6–4). Après la rencontre, le Français est revenu avec sincé­rité sur la manière dont il avait préparé ce rendez‐vous hors norme pour lui.

« Depuis jeudi, j’ai eu le temps de me faire quelques scéna­rios. Il y en a eu très peu, peut‐être un ou deux, où j’en sortais vain­queur ! Je crois qu’une fois sur deux, il devait se blesser (sourire). J’ai essayé de rentrer sur le terrain en me condi­tion­nant pour gagner. Se dire qu’il faut juste donner le maximum, ce n’était pas la bonne façon d’aborder le match. Rapidement, j’ai vu que ça allait être compliqué », a confié Clément Tabur dans des propos relayés par L’Equipe.