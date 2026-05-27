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Clément Tabur, après sa défaite contre Sinner : « Sur tous les scéna­rios que je me suis fait depuis le tirage au sort, il y en a eu très peu, peut‐être un ou deux, où j’en sortais vainqueur ! »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il n’a pas été épargné par le tirage au sort, l’invité fran­çais Clément Tabur repar­tira de ce Roland‐Garros avec un souvenir marquant.

Opposé à Jannik Sinner dès le premier tour, le 171e mondial s’est incliné en trois sets sur le court Philippe‐Chatrier, en night session mardi (6−1, 6–3, 6–4). Après la rencontre, le Français est revenu avec sincé­rité sur la manière dont il avait préparé ce rendez‐vous hors norme pour lui. 

« Depuis jeudi, j’ai eu le temps de me faire quelques scéna­rios. Il y en a eu très peu, peut‐être un ou deux, où j’en sortais vain­queur ! Je crois qu’une fois sur deux, il devait se blesser (sourire). J’ai essayé de rentrer sur le terrain en me condi­tion­nant pour gagner. Se dire qu’il faut juste donner le maximum, ce n’était pas la bonne façon d’aborder le match. Rapidement, j’ai vu que ça allait être compliqué », a confié Clément Tabur dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 09:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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