S’il n’a pas été épargné par le tirage au sort, l’invité français Clément Tabur repartira de ce Roland‐Garros avec un souvenir marquant.
Opposé à Jannik Sinner dès le premier tour, le 171e mondial s’est incliné en trois sets sur le court Philippe‐Chatrier, en night session mardi (6−1, 6–3, 6–4). Après la rencontre, le Français est revenu avec sincérité sur la manière dont il avait préparé ce rendez‐vous hors norme pour lui.
« Depuis jeudi, j’ai eu le temps de me faire quelques scénarios. Il y en a eu très peu, peut‐être un ou deux, où j’en sortais vainqueur ! Je crois qu’une fois sur deux, il devait se blesser (sourire). J’ai essayé de rentrer sur le terrain en me conditionnant pour gagner. Se dire qu’il faut juste donner le maximum, ce n’était pas la bonne façon d’aborder le match. Rapidement, j’ai vu que ça allait être compliqué », a confié Clément Tabur dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 09:16