Lors de la céré­monie de remise des trophées, après sa défaite en cinq sets face à Alexander Zverev en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7[5], 6–1), Flavio Cobolli a a livré un discours empreint d’élé­gance. Proche de son adver­saire en dehors des courts, l’Italien lui a rendu un magni­fique hommage.

« Ce n’est pas facile pour moi de parler en ce moment, mais je voudrais commencer par toi, Alex. Si quelqu’un m’avait demandé qui méri­tait le plus ce titre, j’aurais toujours répondu : toi. Ce fut un honneur pour notre rela­tion de partager le court avec toi aujourd’hui. Je suis heureux pour toi. Je suis aussi triste parce que j’étais tout près et je le sens. Maintenant que tu as réalisé ton rêve, laisse‐moi gagner la prochaine fois. »

Flavio Cobolli to Zverev after losing to him in Roland Garros final



“It’s not easy for me to talk right now but I wanna start with you Alex. If someone asked me who deserved more this title, I always said you.” ❤️



“It’s been an honor for our rela­tion­ship to share the court with… pic.twitter.com/Uwn6ZHk3g9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2026

La classe.