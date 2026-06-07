Lors de la cérémonie de remise des trophées, après sa défaite en cinq sets face à Alexander Zverev en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7[5], 6–1), Flavio Cobolli a a livré un discours empreint d’élégance. Proche de son adversaire en dehors des courts, l’Italien lui a rendu un magnifique hommage.
« Ce n’est pas facile pour moi de parler en ce moment, mais je voudrais commencer par toi, Alex. Si quelqu’un m’avait demandé qui méritait le plus ce titre, j’aurais toujours répondu : toi. Ce fut un honneur pour notre relation de partager le court avec toi aujourd’hui. Je suis heureux pour toi. Je suis aussi triste parce que j’étais tout près et je le sens. Maintenant que tu as réalisé ton rêve, laisse‐moi gagner la prochaine fois. »
Flavio Cobolli to Zverev after losing to him in Roland Garros final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2026
“It’s not easy for me to talk right now but I wanna start with you Alex. If someone asked me who deserved more this title, I always said you.” ❤️
“It’s been an honor for our relationship to share the court with… pic.twitter.com/Uwn6ZHk3g9
La classe.
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 20:08