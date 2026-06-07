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Cobolli à Zverev, qui l’a battu en finale : « Si quel­qu’un m’avait demandé qui méri­tait le plus ce titre, j’au­rais toujours répondu : toi »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de la céré­monie de remise des trophées, après sa défaite en cinq sets face à Alexander Zverev en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7[5], 6–1), Flavio Cobolli a a livré un discours empreint d’élé­gance. Proche de son adver­saire en dehors des courts, l’Italien lui a rendu un magni­fique hommage.

« Ce n’est pas facile pour moi de parler en ce moment, mais je voudrais commencer par toi, Alex. Si quelqu’un m’avait demandé qui méri­tait le plus ce titre, j’aurais toujours répondu : toi. Ce fut un honneur pour notre rela­tion de partager le court avec toi aujourd’hui. Je suis heureux pour toi. Je suis aussi triste parce que j’étais tout près et je le sens. Maintenant que tu as réalisé ton rêve, laisse‐moi gagner la prochaine fois. »

La classe.

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 20:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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